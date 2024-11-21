طقس فلسطين: أجواء غائمة جزئيا وباردة نسبيا

فلسطين اليوم

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس، اليوم الخميس، غائماً جزئياً إلى صاف وباردًا نسبيًا فوق المناطق الجبلية، ويطرأ ارتقاع على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون الرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء والليل: يكون الطقس غائماً جزئياً إلى صاف وبارداً خاصة فوق المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وتنبأت الأرصاد بأن يكون الجو يوم غد الجمعة غائماً جزئياً إلى صاف لطيفا في معظم المناطق ويطرأ ارتقاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، وتكون الرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

كما يكون الجو يوم السبت المقبل غائماً جزئياً الى صاف لطيفا في معظم المناطق ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، وتكون الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتوقعت الأرصاد الجوية أن تتأثر البلاد، يوم الأحد المقبل، تدريجياً بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، لذا يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ويصبح الجو بارداً خاصة في المناطق الجبلية، واعتباراً من ساعات الظهيرة تسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.