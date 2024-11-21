الاحتلال يقصف مخيما للاجئين بصور ويجدد غاراته على الضاحية

فلسطين اليوم

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على لبنان لليوم الـ 60، مخلفا عشرات الشهداء والإصابات و دمارا واسعا في الممتلكات في سلسلة غارات جوية وقصف مدفعي متواصل على مناطق متفرقة.

وفجر اليوم الخميس، قصف جيش الاحتلال مخيم البص للاجئين الفلسطينيين في مدينة صور جنوب لبنان ما أسفر عن استشهاد شاب وإصابة آخرين.

كما جدد طيران الاحتلال الحربي قصفه على الضاحية الجنوبية لبيروت مستهدفا منطقة حارة حريك بثلاث غارات عنيفة.

وليلة أمس، استشهد 10 أشخاص وأصيب عدد آخر، جراء قصف الاحتلال حيًا سكنيًا في بلدة معركة جنوب لبنان.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، بأن طيران الاحتلال الحربي يغير بين الحين والآخر على بلدة الخيام جنوبي لبنان، تزامنا مع قصف مدفعي عنيف ومتواصل ورشقات رشاشة كثيفة على البلدة، فيما تحلق مسيرة إسرائيلية على علو منخفض، في محاولات لجيش الاحتلال للتقدم في البلدة.