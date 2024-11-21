عشرات الشهداء في مجازر دموية للاحتلال في قطاع غزة

فلسطين اليوم

ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرتين جديدتين في قطاع غزة، أسفرتا عن استشهاد أكثر من 85 شخصاً في بيت لاهيا شمال القطاع، وحي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة، في اليوم الـ 412 للعدوان المتواصل على القطاع.

ففجر اليوم، استشهد 66 شخصاً، وأصيب وفقد العشرات في مجزرة دموية ارتكبها الاحتلال باستهدافه حياً سكنياً في محيط مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا.

وبحسب مصادر محلية، فإن طائرات الاحتلال استهدفت الحي السكني في محيط مستشفى كمال عدوان، بعدة غارات متتالية، ما أدى إلى انهيار المنازل فوق رؤوس ساكنيها، وتدمير الحي بالكامل.

أما في حي الشيخ رضوان، فاستشهد 22 شخصاً، بينهم 10 أطفال، وأصيب 14 في قصف الاحتلال منزلاً لعائلة العروقي مكون من 5 طوابق، ليلة أمس الأربعاء.

واستشهدت 3 مواطنات، فجرا في قصف لمنزل في محيط مستشفى العودة بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

كما واصلت مدفعية الاحتلال قصف حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، تزامنًا مع سلسلة غارات جوية من الطيران الحربي على المناطق الجنوبية للمدينة.

واستهدفت مدفعية الاحتلال، بالقصف وإطلاق النار المكثف، مشروع بيت لاهيا ومخيم جباليا شمالي قطاع غزة، ونسفت منازل غرب مخيم جباليا ومبانٍ سكنية في محيط مشروع بيت لاهيا.

وأطلقت مدفعية الاحتلال النار في محيط دوار الصفطاوي شمال غرب مدينة غزة، بينما أطلقت مسّيرات "كواد كابتر" الحربية النار وأطلقت القنابل المتفجرة في أجواء حي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

وجددت طائرات الاحتلال المروحية إطلاق النار في المناطق الشمالية لمدينة غزة. بينما شنّت غارة جوية على محيط دوار أبو الجديان بمشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

كذلك شنّت طائرات الاحتلال الحربية، غارات جوية على شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، بالتزامن مع استهداف مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية من مخيم البريج وسط القطاع.