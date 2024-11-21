شهيد برصاص الاحتلال غرب نابلس

فلسطين اليوم

استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، خلال اقتحامها مخيم العين غرب نابلس.

وبحسب مصادر أمنية، فإن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم العين غرب نابلس، ومنطقة زواتا غرب نابلس، وسط إطلاق الرصاص الحي، ما أدى إلى إصابة الشاب جهاد القاطوني بجروح حرجة أدت إلى استشهاده.

واعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين خلال اقتحامها أحياء عدة من نابلس، بعد أن دهمت منازلهم، وهم محمد أمجد جاموس من شارع السكة، ودرويش مشارقة من مخيم العين، ومحمد حموضة من الجبل الشمالي شارع بيكر .

وأطلق مقاومون فلسطينيون النار تجاه آليات وقوات الاحتلال، خلال انسحابها، على الأطراف الشرقية لمدينة نابلس، قرب المدخل الشمالي لمخيم بلاطة.