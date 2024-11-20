22 عملا مقاوما ضد الاحتلال في الضفة المحتلة خلال 24 ساعة الماضية

فلسطين اليوم

تواصلت عمليات المقاومة في الضفة الغربية المحتلة، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ليتم تسجيل 22 عملا مقاوما ضد جنود الاحتلال والمستوطنين، وأصيب على إثرها اثنين من المستوطنين.

ووثق مركز معلومات فلسطين "معطي"، 4 عمليات إطلاق نار واشتباكات مسلحة، وتفجير 4 عبوات ناسفة، ومحاولة طعن.

كما وثّق المركز اندلاع مواجهات وإلقاء حجارة في 10 نقاط متفرقة بالضفة، وإلقاء زجاجات حارقة وتصدي للمستوطنين ضمن مواجهتين.

وأصيب 2 من المستوطنين خلال التصدي لدخولهم بلدة دير بلوط في سلفيت، فيما تم التصدي للمستوطنين والقاء زجاجات حارقة على مركباتهم قرب مستوطنة عوفرا في رام الله.

وشهدت جنين، اشتباكات مسلحة ومواجهات مع قوات الاحتلال في كل من السيلة الحارثية وحاجز سالم العسكري ومخيم جنين وقرية الشهداء، هذا بالاضافة الى تفجير عبوات ناسفة في كل من مدينة جنين ومخيمها، وعملية إطلاق نار على حاجز سالم العسكري غرب جنين.

وفي القدس المحتلة، شهد حاجز شعفاط العسكري محاولة طعن، فيما شهدت رام الله، اندلاع مواجهات عنيفة بين الشباب الثائر وقوات الاحتلال في بلدة كفر نعمة تخللها القاء حجارة، وتصدي للمستوطنين وإستهدافهم بالزجاجات الحارقة بالقرب من مستوطنة عوفرا.

وفي سلفيت، تصدى الشباب الثائر للمستوطنين عقب دخولهم قرية دير بلوط، ما أدى لاندلاع مواجهات أصيب على إثرها اثنين من المستوطنين أحدهما بجراح خطيرة.

وفي نابلس، شهدت بلدات بيت فوريك وأودلا وأوصرين وبيت دجن اندلاع مواجهات متفرقة مع قوات الاحتلال، تخللها إلقاء حجارة، فيما اندلعت مواجهات أخرى في بلدة تقوع قضاء بيت لحم.