جنين: التعليم يوم الخميس يكون إلكترونيًا بسبب الاجتياح "الإسرائيلي" البري

فلسطين اليوم

أعلن محافظ جنين كمال أبو الرب، اليوم الاربعاء، أن التعليم في مدارس مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، ليوم غد الخميس، سيكون إلكترونياً.

وقال أبو الرب، في تصريح صحفي: إن "التعليم يوم الخميس المقبل، يكون إلكترونيًا، بسبب الدمار الكبير الذي خلفه جيش الاحتلال في شوارع المدينة".

وانسحب جيش الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم، من محافظة جنين، بعد عملية عسكرية استمرت يومين كاملين.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال انسحبت من جنين ومخيمها بعد عملية عسكرية ليومين، وخلفت 8 شهداء ونحو 20 جريحا.

ودمرت آليات الاحتلال العسكرية منازل وممتلكات للمواطنين، إضافة إلى البنية التحتية عقب عملية الاجتياح.