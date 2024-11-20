فلسطين اليوم

استشهد 7 مواطنين وأصيب آخرون، مساء اليوم الأربعاء20/11/2024م، في غارة "إسرائيلية" استهدفت خيمة تؤوي نازحين غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا، أن طواقم الإسعاف تمكنت من نقل 7 شهداء وإصابات إلى مجمع ناصر الطبي. اثر قصف طائرات الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في منطقة بئر 19 في مواصي خانيونس.

وأشار مراسلنا نقلا عن مصادر عائلية إلى أن الشهداء جلهم من عائلة المهموم.

وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات الـ24 الماضية، مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 13 شهيد و 84 إصابة، بحسب وزارة الصحة في القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 43,985 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 104,092 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.