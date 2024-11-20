جيش الاحتلال يرتكب مجزرة جراء استهداف عمارة سكنية شمال مدينة غزة

فلسطين اليوم

ارتكب جيش الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الاربعاء، مجزرة جراء قصف طيران الاحتلال الاسرائيلي منزلاً في منطقة ابو اسكندر شمال غرب مدينة غزة.

وأفاد مراسل "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية"، بارتكاب جيش الاحتلال مجزرة إثر استهدافه عمارة سكنية مكونة من 6 طوابق، تعود لعائلة "العروقي" قرب مفترق أبو إسكندر شرق صيدلية ابن الهيثم.

وأضاف أنه جرى نقل11 شهيداً و20 اصابة بينهم حالات جرحة.

وبخصوص الاحصائية، أشار المراسل، إلى أنه لا توجد احصائية نهائية حتى الآن عن اعداد الشهداء، في وقت لا تزال الطواقم الطبية والمواطنين ينتشلون الشهداء.

وبحسب معطيات لوزارة الصحة بغزة، فقد ارتفعت حصيلة أعداد الشهداء والاصابات إثر عدوان الاحتلال الاسرائيلي المستمر القطاع منذ السابع من اكتوبر للعام 2023، الى 43,985 شهيد و 104,092 اصابة.