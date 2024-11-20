سموتريش: أرفض وقف الحرب على غزة

فلسطين اليوم

أكد ما يسمى بوزير مالية الاحتلال الاسرائيلي، بتسلئيل سموتريش، اليوم الاربعاء، على رفضه عقد صفقة تبادل أسرى ووقف الحرب على قطاع غزة.

وقال ستموترتيش، في تصريح صحفي: "أنا ضد صفقة استسلام تعني إنهاء الحرب وبقاء حماس في السلطة".

وأضاف: "سنقول لحماس إما أن تعيد المختطفين أو سنكمل احتلال قطاع غزة وسنبقى هناك إلى الأبد"، مشدّدًا على أنه "ليس لدي حل لعودة المختطفين ولن أقبل بأي حل على حساب إنهاء الحرب".

وتابع: "بضع مئات من ملايين الشواقل لحكم غزة لا تعني شيء.. سيكون هذا كل ما هو مطلوب حتى لا تحكم حماس غزة".