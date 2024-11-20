استشهاد صحفيين واعتقال أخر في شمال قطاع غزة

فلسطين اليوم

أفادت مصادر صحفية فلسطينية، مساء اليوم الأربعاء20/11/2024م، باستشهاد صحفيان واعتقال آخر في شمال قطاع غزة.

وبحسب المصادر، فإن طائرات الاحتلال استهدفت الصحفيان محمود الخطيب وعبد الرحيم الطهراوي في شارع الثورة بحي الرمال وسط مدينة غزة، نقلتهم طواقم الإسعاف إلى مستشفى المعمداني شرق المدنية.

بدوره، قالت مكتب إعلام الأسرى:" إن قوات الاحتلال اعتقلت الصحفي توفيق السيد سليم في شمال قطاع غزة".

ومنذ السابع من أكتوبر2023، بلغ عدد الشهداء الصحفيين 190صحفياً وصحفيةً منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، بحسب المكتب الإعلامي الحكومي.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 43,985 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 104,092 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.