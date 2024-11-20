فلسطين اليوم

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري-سعر الدولار اليوم في مصر، يبحث الكثيرين من أصحاب التعاملات المالية والتجارية في الوطن العربي بشكل عام والمجتمع المصري بشكل خاص، كل يوم عن أسعار وقيمة العملة المصري مقابل العملات الأجنبية وخاصة الدولار الأمريكي الذي يشهد تراجع ملحوظاً خلال الفترة الحالية في تعاملاته اليومية، الأمر الذي جعل من تداوله قيمة ومتابعة كبيرة لشرائه، سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري لذلك قررنا أن نضع لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" هذه المقالة سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية، بالإضافة سعر الدولار اليوم في مصر في السوق السوداء حتى اللحظه.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، واصل سعر الدولار اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري، الأربعاء 20 نوفمبر/تشرين الثاني الصعود في البنوك والصرافات.

وسحب البنك المركزي المصري، فائض سيولة، أكثر من 5 تريليونات جنيه من البنوك الحكومية والخاصة، قبل 48 ساعة، من اجتماع لجنة السياسة النقدية لمناقشة أسعار الفائدة.

أسعار العملات في السوق السوداء اليوم في مصر

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماع قبل الأخير لها في 2024، غداً الخميس 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري؛ لبحث مصير أسعار الفائدة بعد تثبيتها في آخر 4 اجتماعات متتالية، بعد الزيادة في أول اجتماعين من العام الحالي بمقدار 800 نقطة أساس (8%)، ليصل سعر الإيداع إلى 27.25%، وسعر الإقراض إلى 28.25%، وسعر العملية الرئيسية إلى 27.75%.

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي

وخلال الشهر الماضي، رفعت لجنة التسعير التابعة لوزارة البترول، أسعار البنزين والسولار بنسب تتراوح بين 10 و15%، ليصل سعر لتر بنزين 80 إلى 13.75 جنيه من 12.25 جنيه، كما ارتفع سعر بنزين 95 إلى 17 جنيهًا للتر من 15 جنيهاً، ولتر بنزين 92 إلى 15.25 جنيه من سعره السابق البالغ 13.75 جنيه، كما تحرك سعر السولار إلى 13.50 جنيه لكل لتر من 11.75 جنيه.

كما سجلت أسعار شرائح الكهرباء للاستهلاك المنزلي والتجاري، ارتفاعًا خلال سبتمبر/أيلول 2024، بنسب تتراوح ما بين 17% إلى 50%، لتطبق بأثر رجعي على استهلاك شهر أغسطس/آب الماضي.

وأشار بدرة إلى أن هذه السحوبات تسهم في اتجاه لجنة السياسة النقدية، لتثبيت أسعار الفائدة، خلال اجتماعها المنتظر، مشيرًا إلى أن سحوبات السوق المفتوحة تعتبر الاتجاه الأمثل لترشيد السياسة النقدية، ومحاربة التضخم، إذ إن تعديل العملية الرئيسية لربط الوديعة الأسبوعية، ساعد على زيادة السحوبات من البنوك، مقارنة بقبل اتخاذ قرار التعديل.

وكشف البنك المركزي المصري في بداية الأسبوع الماضي، تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 24.4% في أكتوبر/تشرين الأول 2024، مقارنةً بنسبة 25% في سبتمبر/أيلول من نفس العام.

سعر الدولار في مصر

وسجل متوسط سعر الدولار في البنوك نحو 49.35 جنيه للشراء، و49.59 جنيه للبيع.

سعر الدولار بالسوق السوداء

جاء سعر الدولار في السوق السوداء عند 49.50 جنيه للشراء، و50.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

في البنك المركزي المصري، تحدد سعر الدولار عند مستوى 49.46 جنيه للشراء، و49.57 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري مستوى 49.46 جنيه للشراء، و49.56 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر مستوى 49.46 جنيه للشراء، و49.56 جنيه للبيع.





سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي

بلغ سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي نحو 49.49 جنيه للشراء، و49.59 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري العربي

ناهز سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي نحو49.46 جنيه للشراء، و49.56 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

وصل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي إلى 49.46 جنيه للشراء، و49.56 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

تحدد سعر الدولار في بنك قناة السويس عند مستوى 49.49 جنيه للشراء، و49.49 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

سجل أعلى سعر للدولار في البنوك المصرية نحو 49.50 جنيه للشراء، و49.49 جنيه للبيع، داخل مصرف أبوظبي الإسلامي وميد بنك.