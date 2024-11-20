إعلام إسرائيلي: مقتل 5 جنود إسرائيليين وإصابة 6 آخرين من قوات النخبة جنوبي لبنان

فلسطين اليوم

تحدّثت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأربعاء، عن مقتل 5 جنود وإصابة 6 آخرين بعد تفجير مبنى كان بداخله قوات من الاحتلال في جنوب لبنان.

وبحسب الإعلام الإسرائيلي، فإنّ قوة من وحدة "ماجلان" في "جيش" الاحتلال وقعت في كمين لحزب الله جنوبي لبنان، وتمت عملية الاجلاء بصعوبة.

وكانت غرفة عمليان المقاومة الإسلامية في لبنان قد أكّدت في بيانها يوم أمس الثلاثاء، الذي كشفت فيه تفاصيل الكمين الذي تعرّضت له الكتيبة 51 في لواء غولاني أنّ "ما لحق بـ"الكتيبة الـ 51" من لواء "غولاني"، عند أطراف مثلث عيناثا – مارون الراس – عيترون، ليس إلا البداية".

وأضاف البيان: "بيننا وبينكم الأيام والليالي والميدان. وكما قال شهيدنا الأقدس، السيد حسن نصر الله: ستدخلون عمودياً وتخرجون أفقياً".