تنزيل تردد قناة توم وجيري Tom and Jerry الجديد HD على نايل سات 2025

فلسطين اليوم

تنزيل تردد قناة توم وجيري Tom and Jerry الجديد على نايل سات بجودة HD للعام 2025 ، ومنذ فجر اليوم يجري أولياء الامور في دول عربية عدة البحث عبر الانترنت لتنزيل القناة على جهاز الرسيفر حتى يتمكن ابنائهم واطفالهم من الاستمتاع في متابعتها في المنزل ومشاهدة افلامها الكرتون المسلية ، ويدعوكم فريق فلسطين اليوم إلى متابعة جميع الفقرات التالية.

وتأتي عملية البحث على تردد قناة توم وجيري Tom and Jerry بجودة HD الجديد 2025 كون شاشتها من أفضل القنوات المخصصة للأطفال وهي بالمناسبة تعد من القنوات الهادفة والمسلية والمفيدة في ذات الوقت ، حيث تعرض محتواها على مدار الساعة وبدون توقيف ولا تشويش ولضبط تردد قناة توم وجيري وهي على النحو التالي:

تردد قناة توم وجيري الجديد على نايل سات 2025

وبعد هذه المقدمة نواصل معكم تقديم تردد قناة توم وجيري Tom and Jerry الجديد على القمر الصناعي نايل سات بجودة HD وبحسب الاحصائيات الرسمية فإنها تحصد أكثر من مليوني مشاهدة في كل يوم وفيما يلي التردد .

أولا: القمر الصناعي: نايل سات

ثانيا: تردد القناة: 12349.

ثالثا: معدل الترميز هو: 27500.

رابعا: معدل الاستقطاب: أفقي.

خامسا: معامل التصحيح: 6/5.

أما عن التردد الثاني فهو أولا: تردد القناة: 12149

ثانيا: معدل الترميز هو: 27500.

ثالثا: الاستقطاب: أفقي.

رابعا: معامل التصحيح الخطأ : 6/5.

تردد قناة توم وجيري عربسات HD

وفي هذه السطور وضعنا لكم تردد قناة توم وجيري على القمر الصناعي عربسات بجودة واضحة وعالية وكل ما عليكم الان هو تطبيق ما يلي .

أولا: تردد القناة: 11315

ثانيا: معدل الترميز هو: 27500

ثالثا: الاستقطاب: أفقي

رابعا: معامل التصحيح الخطأ : 5\6

خطوات تنزيل تردد قناة توم وجيري لعام 2025

وفي هذه السطور وضعنا لكم ابرز خطوات تنزيل تردد قناة توم وجيري Tom and Jerry على جهاز الرسيفر وهو الآتي: يترتب عليكم الان القيام بالضغط على زر الاعدادات او القائمة في جهاز التحكم

ثانيا: وفي الخطوة الثانية من عملية ضبط تردد قناة توم وجيري وبعد الانتهاء من الخطوة السابقة قم بالانتقال إلى قائمة للبحث عن القنوات، ثم حدد نوع القمر الصناعي نايل سات او عرب سات.

ثالثا: وفي الخطوة الثالثة من عملية ضبط التردد ، قم بإدخال التردد، ثم قم بالضغط على زر بحث.

رابعا: وفي النهاية ستظهر شاشة القناة على الجهاز بعد اكتمال عملية البحث.

تنزيل تردد قناة توم وجيري الجديد

وفي نهاية المقالة التي شرحنا فيها عمليات تنزيل تردد قناة توم وجيري Tom and Jerry الجديد على القمر الصناعي نايل سات HD للعام 2025 التي نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم.