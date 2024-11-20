"القسام": قصفنا محور "نتساريم" بقذائف الهاون الثقيل

فلسطين اليوم

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، مساء اليوم الأربعاء20/11/2024م، استهداف قوات الاحتلال "الإسرائيلي" المتمركزة في محور "نتساريم" وسط قطاع غزة بقذائف الهاون

وقالت القسام في بلاغ عسكري:" بالاشتراك مع ألوية الناصر صلاح الدين.. قصفنا بقذائف الهاون الثقيل قوات العدو المتواجدة في محور "نتساريم".

ولليوم الـ411 على التوالي، تواصل المقاومة الفلسطينية التصدي لقوات الاحتلال "الإسرائيلي" التي تواصل حربها الشرسة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر من العام الماضي2023م، والتي راح ضحيتها حتى اللحظة 43,985 شهيدا و 104,092 إصابة، بحسب وزارة الصحة في القطاع.