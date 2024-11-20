إصابات بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة الخضر

فلسطين اليوم

أفادت مصادر صحفية فلسطينية، مساء اليوم الأربعاء20/11/2024م، بإصابة مواطنين بالاختناق، خلال اقتحام قوات الاحتلال "الإسرائيلي" بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وبحسب المصادر، فإن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة "الخضر" وتمركزت في مناطق "البوابة" و"الجامع الكبير"، وأطلقت قنابل الغاز السام والصوت، تجاه المنازل والمركبات، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بالاختناق.

وأشارت إلى أن جنود الاحتلال داهموا منازل واحتجزوا عددا من المواطنين، وأغلقوا بعض المحلات التجارية .