مصادر طبية: 57 شهيدا وصلوا مستشفيات قطاع غزة منذ فجر اليوم

فلسطين اليوم

كشفت مصادر طبية فلسطينية، مساء اليوم الأربعاء 20/11/2024م، عن أعداد الشهداء التي وصلت مستشفيات قطاع غزة منذ فجر اليوم بفعل الغارات "الإسرائيلية" المتواصلة لليوم الـ 407.

وبحسب المصادر، فإن 57 شهيدا وصلوا منذ فجر اليوم المستشفيات 23 منهم في شمالي قطاع غزة.

وارتكب جيش الاحتلال مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 13 شهيد و 84 إصابة، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع، خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب تقرير وزارة الصحة اليومي.

ولليوم الـ 4011، تواصل آلة القتل "الإسرائيلية "ارتكاب المجازر الدموية في قطاع غزة مخلفة عشرات الشهداء غالبيتهم من الأطفال والنساء، راح ضحيتها حتى اللحظة إلى 43,985شهيدا 104,092 إصابة، بحسب وزارة الصحة في القطاع.