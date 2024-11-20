الحية: نتعامل بمسؤولية مع عرض تشكيل لجنة إدارية لغزة وهناك اتصالات لتحريك المفاوضات

فلسطين اليوم

أكد القيادي في حركة "حماس"، د. خليل الحية، اليوم الاربعاء، أن مصر عرضت على الحركة لجنة إدارية لإدارة قطاع غزة، موضحًا أنهم تعاملوا مع الموضوع بشكل مسؤول.

وقال د. الحية، في تصريح صحفي: "قطعنا خطوات كبيرة في طريق التوافق والرعاية المصرية متواصلة لتشكيل لجنة تدير كل شيء في قطاع غزة"، مشيرًا: إلى أن "حركته عرضت الاتفاق على إدارة الشرطة في قطاع غزة بقيادة شخصية وطنية بالتنسيق الكامل مع السلطة ومصر".

وأضاف: إن "الاحتلال يحمي اللصوص وقطاع الطرق وعمليات سرقة المساعدات تجري بمباركته، وسلوك الاحتلال وتحديد عدد شاحنات المساعدات يعيق إغاثة الناس في قطاع غزة".

وبخصوص ملف المفاوضات، قال: إن "هناك اتصالات لتحريك ملف مفاوضات وقف إطلاق النار ونبدي مرونة في ذلك"، مشدّدًا على أنه: "لم نر حالة من الصمت والسكون وعدم التجاوب في الحروب كما يجري مع الحرب والعدوان على غزة".

كما وأضاف أن "شعبنا يتعرض لأبشع عملية تطهير عرقي وتهجير قسري يضاف إليها حالة تجويع ممنهجة".

ولفت إلى أن "الاحتلال دمر المنطقة الجنوبية مع الحدود المصرية ويعمل على توسيع محور نتساريم بهدف حماية قواته من ضربات المقاومة، ومعبر رفح كان شريانا مهماً لإدخال المساعدات لقطاع غزة".

وأوضح الحية: أن "الاحتلال منع المؤسسات الدولية وخاصة الأونروا من العمل بحرية في قطاع غزة".