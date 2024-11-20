هوكستين من بيروت: الأجواء إيجابية.. وسأنتقل إلى "إسرائيل" لاستكمال المباحثات

فلسطين اليوم

أكّد الموفد الرئاسي الأميركي، عاموس هوكستين، أنهم سيمشون خطوة تلو الأخرى ويعملون عن كثب مع الإدارة في لبنان و"إسرائيل" وسنطلعكم على ما نتوصّل إليه.

وقال هوكستين، اليوم الأربعاء، بعد اجتماعه مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، "لن أفصح بتفاصيل عن هذا اللقاء.. وهناك تقدّم إيجابي والأجواء إيجابية".

وأضاف: "بعد ساعات قليلة سأسافر إلى إسرائيل من أجل مباحثات أخرى لمحاولة التوصّل إلى حلّ إن أمكن".

واللقاء بين الرئيس بري وهوكستين هو الثاني خلال الـ 24 ساعة، وقال هوكستين بعد اجتماعه مع الرئيس بري، أمس، إنّ "اللقاء كان مثمراً، وضيّقنا الثغرات والنافذة مفتوحة للإيجابيات".