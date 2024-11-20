الصحة اللبنانية: ارتقاء شهداء بقصف جوي "إسرائيلي" على صور وبلدة القليلة

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأربعاء، عن ارتقاء شهداء، إثر استهداف طيران الاحتلال الاسرائيلي في قضاء صور جنوب لبنان.

وأفاد الصحة اللبنانية، بارتقاء شهداء إثر غارة شنتها طائرة حربية إسرائيلية استهدفت بلدة معركة في قضاء صور.

وذكرت ، أن الطائرات الاسرائيلية قصفت أيضًا بلدة القليلة جنوبي لبنان، واسفر عن ارتقاء شهيد.

وبحسب معطيات وزارة الصحة اللبنانية، فقد ارتقى 3544 شهيدًا وأصيب أكثر من 6 آلاف شخص، منذ بداية عدوان الاحتلال الاسرائيلي على لبنان في الثامن من اكتوبر للعام 2023، حتى اليوم.