إصابة شاب برصاص جيش الاحتلال في قرية جالود بنابلس

فلسطين اليوم

أصيب، اليوم الاربعاء، شاب برصاص جيش الاحتلال الاسرائيلي في جنوب شرق نابلس، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر طبية، بإصابة شاب الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية جالود جنوب شرق نابلس.

واقتحمت قوات الاحتلال قرية جالود وأطلقت الرصاص الحي، وقنابل الغاز السام والصوت باتجاه المواطنين بكثافة وبشكل عشوائي، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أصيب خلالها شاب بالرصاص الحي في الخاصرة.ش