الولايات المتحدة تصوت ضد مشروع وقف إطلاق النار على غزة

فلسطين اليوم

أسقطت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الاربعاء، مشروع قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة برفع الفيتو ضده وهو يدعو إلى وقف الحرب على قطاع غزة.

وصوت جميع أعضاء مجلس الأمن، لصالح مشروع القرار المقترح لوقف إطلاق النار في غزة، عدا الولايات المتحدة.

وفي اليوم الـ411 من الحرب التي يشنها جيش الاحتلال على غزة، فقد ارتفعت حصيلة الشهداء والاصابات إثر استمرار العدوان الاسرائيلي منذ السابع من اكتوبر للعام 2023م، الى 43,985 شهيد و 104,092 اصابة.