استشهاد مواطن في قصف الاحتلال سيارة مدنية غرب مدينة جنين

فلسطين اليوم

أفادت مصادر صحفية فلسطينية، مساء اليوم الأربعاء20/11/2024م، باستشهاد مواطن في قصف طائرات الاحتلال سيارة مدينة في بلدة كفر دان غرب مدينة جنين في الضفة الفلسطينية المحتلة.

وبحسب المصادر، فإن طواقم الهلال الأحمر تمكنت من انتشال جثمان شهيد اثر قصف الاحتلال مركبة في منطقة "واد حسن" الواقعة بين كفر دان واليامون غرب جنين، بالتزامن مع اقتحام بلدة كفر دان، وسط تحليق طائرات "الأباتشي" في سماء البلدة.

وأشارت إلى أن مواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال التي اقتحمت المنطقة، مبينة أن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني تمكنت من نقل مصابا بالرصاص الحي في الصدر خلال المواجهات الدائرة في البلدة.