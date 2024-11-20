5 شهداء و15 إصابة في قصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين في مخيم النصيرات

فلسطين اليوم

افادت مصادر طبية في مستشفى العودة وسط قطاع غزة، مساء اليوم الأربعاء20/11/2024م، باستشهاد طفل وإصابة آخرين في قصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين في مخيم النصيرات.

وبحسب المصادر، فإن طواقم الاسعاف تمكنت من نقل جثامين 5 شهداء و15 إصابة جراء قصف طائرات الاحتلال "الإسرائيلي" مدرسة خالد بن الوليد التي تؤوي نازحين بمنطقة مخيم 2 في مخيم النصيرات وسط القطاع.

وأوضحت أن هوية الشهداء هي "الشهيدة: نسرين علي عقل والشهيد: زياد زكي عقل والشهيد: وئام زياد عقل ، والشهيدة: زينة عمر عقل، والشهيد: أنور حمزة الاشقر - والشهيدة : كفاح خلف الاشقر"

وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات الـ24 الماضية، مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 13 شهيد و 84 إصابة، بحسب وزارة الصحة في القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 43,985 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 104,092 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.