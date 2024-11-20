قاسم: الحزب استعاد عافيته وقصف بيروت سيقابله "تل أبيب" ووقف النار مرتبط بجدية "نتنياهو"

فلسطين اليوم

أكد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، مساء اليوم الأربعاء20/11/2024م، أن الحزب استطاع أن يسترد عافيته بعد الخسائر التي تكبدها

وقال قاسم في كلمة مصورة :" لدى المقاومة القدرة على الاستمرار على هذه الوتيرة ولمدة طويلة و المقاومة تقاتل الجيش حيث يتقدم، ومستمرون في الميدان سواء نجحت المفاوضات أم لا"، مشدداً على أن الحزب استطاع أن يسترد عافيته بعد الخسائر التي تكبدها

وأضاف :" العدو الإسرائيلي اعتدى على العاصمة بيروت أثناء اغتيال محمد عفيف و على العدو أن يتوقع أن يكون الرد على وسط تل أبيب بعد استهدافه بيروت"، مؤكداً أن المحتل الإسرائيلي لا يمكن أن يستقر أو يتقدم في أرضنا وسيطرد.

وتابع أمين عام حزب الله :" ليس مهما أن يقال إن الجيش الإسرائيلي دخل قرية أو خرج منها المهم كم قتل منه و يوجد تبديل للمقاومين حتى قرى الحافة الأمامية"، مؤكداً أن "إسرائيل" لا يمكن أن تهزمنا وتفرض شروطها علينا.

واردف :" حرصنا على أن نقدم الإسناد لغزة آخذين بعين الاعتبار الظروف في لبنان و واجهنا معركتين الأولى إسناد غزة والثانية صد العدوان الإسرائيلي على لبنان"، مضيفا " وزير الخارجية الإحتلال غير الأهداف حين قال إن الهدف ليس تدمير حزب الله".

وشدد على أن الاحتلال "الإسرائيلي" لن يخرج ولن يهزم إلا بالمقاومة وسنبقى في الميدان وسنقاتل وسنجعل الكلفة ترتفع على العدو أيضا.

وبشأن اتفاق وقف اطلاق النار، قال نعيم قاسم:" تلقينا المقترح الأمريكي بشأن وقف إطلاق النار وقدمنا ملاحظاتنا عليه و الموضوع الآن مرتبط بالرد الإسرائيلي وبالجدية عند نتنياهو"، مشيرا إلى أن الطرف الإسرائيلي يتوقع أن يأخذ ما يريده بالاتفاق لا بالميدان وهذا غير ممكن

وأضاف:" نتفاوض على وقف العدوان بشكل كامل وحفظ السيادة اللبنانية , ليس لدينا إلا قرار واحد هو الصمود والاستمرار مهما طال الزمن ووقف إطلاق النار الآن مرتبط بالرد الإسرائيلي وبجدية نتنياهو:" مؤكدا " نحن أمام خيارين إما القتال أو الاستسلام".

وأشار إلى أن المقاومة تواجه وحوشا بشرية إسرائيلية تدعمها وحوش بشرية كبرى أمريكية