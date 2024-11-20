صحة غزة تعلن عن حصيلة اعداد الشهداء منذ فجر اليوم

فلسطين اليوم

أعلنت مصادر طبية في وزارة الصحة بغزة، اليوم الاربعاء، عن حصيلة اعداد الشهداء الذين ارتقوا بقصف جوي وبري من جيش الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة، منذ فجر اليوم.

وأكدت المصادر الطبية، ارتقاء 49 شهيدًا في غارات نفذها جيش الاحتلال على القطاع، منهم 23 شهيدًا شمالي القطاع.

وارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الاسرائيلي، بحسب معطيات وزارة الصحة بغزة، الى 43,985 شهيد و 104,092 اصابة منذ السابع من اكتوبر للعام 2023م.