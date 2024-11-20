فلسطين اليوم

أفادت مصادر صحفية فلسطينية، مساء اليوم الإربعاء20/11/2024م، باستشهاد 10 مواطنين وإصابة آخرين في قصف "إسرائيلي" استهدف خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غرب مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وبحسب المصادر، فإن طواقم الإسعاف تمكنت من انتشال جثامين 10 شهداء و7 إصابات اثر قصف طائرات الاحتلال الاستطلاعية خيمة قرب محطة العطار في منطقة المواصي غربي مدينة خانيونس ونقلتهم إلى مجمع ناصر الطبي وسط المدينة.

وأشارت إلى أن الشهداء الـ10 بينهم 4 أطفال وصل بعضهم إلى مشرحة ناصر عبارة عن أشلاء.

وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات الـ24 الماضية، مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 13 شهيد و 84 إصابة، بحسب وزارة الصحة في القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 43,985 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 104,092 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.