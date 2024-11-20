منتخب البرازيل يتعثر أمام الأوروغواي

فلسطين اليوم

تعادل منتخب البرازيل مع الأوروغواي، اليوم الأربعاء 20-11-2024، في قمة مباريات الجولة الـ12 من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وسقط البرازيل بفخ التعادل الإيجابي 1-1 مع ضيفه منتخب الأوروغواي، ضمن منافسات الجولة الـ12 من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وخلال المباراة، افتتح فيديريكو فالفيردي التسجيل لمصلحة الأوروغواي في الدقيقة الـ55، وسجل جيرسون دا سيلفا هدف التعادل للبرازيل في الدقيقة الـ62، لتنتهي المباراة بهدف لثله.

ويُشار إلى أنه بذلك تقاسم الفريقان نقاط المباراة نقطة لكل منهما، ليتراجع المنتخب البرازيلي إلى المركز الخامس برصيد 18 نقطة، ووصل منتخب الأوروغواي إلى النقطة العشرين في المركز الثاني.