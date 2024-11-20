الصحة بغزة: 13 شهيداً و84 إصابة بمجزرتين للاحتلال

فلسطين اليوم

أكدت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأربعاء 20-11-2024، ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرتين بحق العائلات في قطاع غزة راح ضحيتهما 13 شهيد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة بغزة: "الاحتلال الاسرائيلي يرتكب 2 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 13 شهيد و 84 اصابة خلال الـ (24 ساعة الماضية).

وأضافت في التقرير الاحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الاسرائيلي المستمر لليوم الـ 411 على قطاع غزة "لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم".

وأشارت الصحة إلى ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 43,985 شهيد و 104,092 اصابة منذ السابع من اكتوبر للعام 2023م.

وكان استشهد 12 مواطناً وأُصيب آخرون، اليوم الأربعاء 20-11-2024، خلال قصف الاحتلال الإسرائيلي مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية: "12 شهيدا ومصابون بينهم أطفال ونساء في قصف إسرائيلي على منزل بجباليا البلد شمالي قطاع غزة".

جدير ذكره أنه دخل العدوان على قطاع غزة يومه 411، مُخلفّا 43,972 شهيداً، غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 104,008 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.