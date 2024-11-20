أسرى "جلبوع" يعيشون ظروفاً اعتقالية قاسية وانتقامية

فلسطين اليوم

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء 20-11-2024، أنه يقبع أسرى سجن جلبوع في ظروف اعتقالية سيئة وإجراءات إنتقامية كرفاقهم في بقية سجون الاحتلال عقب السابع من أكتوبر 2023.

وأكد محامي الهيئة عقب زيارته لسجن جلبوع، "أن الأسير الموقوف أحمد شكري المصري"21 عاما"، من نابلس والمعتقل بتاريخ 30.12.2022 يعاني من إصابته بشظية في قدمه ومن عدم مقدرته السمع بالأذن اليسرى في ظل اهمال طبي متعمد تمارسه إدارة مصلحة السجون بحق الأسرى".

ومن جانبه، قال الأسير المصري للمحامي أن قسم 1 المتواجد فيه يحوي 128 أسيراً 3 منهم يفترشون الأرض بلا فرشات أو أغطية في ظل جو بارد جداً، كما أن الأسرى في القسم يخضعون لتفتيشات شبه يومية سحب خلالها السجانين ملابس ومناشف وطعام وخبز وفرشات من القسم، كما أن هناك غرفة في القسم محرومة من الخروج إلى الفورة التي تصل مدتها لساعه واحدة فقط لغرفتين من القسم و تشمل استخدام الحمام، وأضاف المحامي أن 4 أسرى مصابين بـ سكايبوس في القسم".

من ناحيته، قال الأسير الموقوف أكرم طلال حمدان 31 عاماً من جنين والمعتقل بتاريخ 8-8-2022 والذي أمضى شهرين في العزل قبل أن ينتقل إلى سجن جلبوع حيث بلغ عددهم في قسم 2 المتواجد فيه 130 أسيراً ثلاثة منهم يفترشون الأرض لعدم توفير إدارة مصلحة السجون فرشات وأغطية تكفي الأسرى، كما أنهم يتعرضون لتفتيشات مستمرة للأقسام".

وأشار الأسير حمدان إلى "أنه في بعض الأحيان يتم الاعتداء على الأسرى خلال التفتيش بالضرب أو العزل في الزنازين".