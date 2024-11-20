قائمة المتأهلين لكأس أمم إفريقيا "المغرب 2025"!

فلسطين اليوم

انتهى اختيار المنتخبات المتأهلة إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2025، بوصول آخر ثلاثة منتخبات وهي بوتسوانا وموزمبيق وتنزانيا إلى نهائيات بطولة القارة السمراء.

ومن المقرر أن يشارك 24 منتخباً في نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2025، التي يستضيفها المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 وحتى 18 يناير 2026.

وكانت شهدت تصفيات البطولة بلوغ 6 منتخبات عربية وهي: المغرب صاحب الضيافة، إلى جانب كل من مصر والسودان والجزائر وتونس وجزر القمر، بينما فشل كل من ليبيا ومنتخب موريتانيا في العبور إلى نهائيات البطولة الإفريقية.

وإليكم قائمة المنتخبات المتأهلة إلى نهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم "المغرب 2025":

المجموعة الأولى (A): جزر القمر وتونس

المجموعة الثانية (B): المغرب والغابون

المجموعة الثالثة (C): مصر وبوتسوانا

المجموعة الرابعة (D): نيجيريا وبنين

المجموعة الخامسة (E): الجزائر وغينيا الاستوائية

المجموعة السادسة (F): أنغولا والسودان

المجموعة السابعة (G): زامبيا وكوت ديفوار

المجموعة الثامنة (H): الكونغو الديمقراطية وتنزانيا

المجموعة التاسعة (I): مالي وموزمبيق

المجموعة العاشرة (J): الكاميرون وزيمبابوي

المجموعة الحادية عشرة (K): جنوب أفريقيا وأوغندا

المجموعة الثانية عشرة (L): السنغال وبوركينا فاسو.