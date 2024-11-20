فلسطين اليوم

لقت امرأة حتفها إثر سقوطها من الطابق الرابع بعد محاولتها الجلوس على حافة درج متحرك في مركز تسوق بالصين.

وقع الحادث المروع مساء يوم 16 نوفمبر في مركز "وانكسيانجوي" التجاري بمدينة جينينغ.

وقبل الحادث بلحظات، شوهدت المرأة وهي تقف بالقرب من الدرج المتحرك وتقرأ شيئا ما. وتظهر لقطات كاميرات المراقبة تفاصيل الواقعة، حيث كانت المرأة تتكئ على الدرج المتحرك ثم حاولت الجلوس على الحافة المتحركة، حيث فقدت توازنها على الفور عندما بدأ الدرج في سحبها إلى الأسفل، لتسقط فجأة عبر فجوة صغيرة بين الدرج وحافة الحماية.

وفي تلك اللحظات، حاول الناس الذين بدوا غير مدركين لما يحدث، إنقاذ المرأة ولكن الأوان كان قد فات.

وأفادت وسائل الإعلام المحلية أن المرأة سقطت من الطابق الرابع وتوفيت نتيجة الإصابات التي تعرضت لها.

جدير بالذكر أن المبنى قد خضع لفحص أمني قبل 10 أيام من الحادث، حيث تم فحصه بالكامل بما في ذلك مخارج الطوارئ وإعدادات قنوات الإخلاء. ومع ذلك، يزعم بعض السكان المحليين أن تدابير السلامة في المركز التجاري بحاجة إلى مراجعة.