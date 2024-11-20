الكشف عن وثائق تُثبت تفرّد نتنياهو بملف الأسرى

فلسطين اليوم

كشفت المستشارة القانونية لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء 20-11-2024، عن وثائق لرئيس وزراء كيان الاحتلال، بنيامين نتنياهو، أنه الوحيد صاحب القرار في ملف الأسرى في غزة.

وقال صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "المستشارة القضائية للحكومة قدمت للمحكمة العليا وثائق تثبت أن نتنياهو يقرر وحده في ملف الأسرى والمفاوضات".

وأضافت الصحيفة العبرية: "الوثائق أظهرت أن الكثير من القرارات يتخذها نتنياهو دون علم الكابينت وأحيانًا يبلغ المجلس بعد اتخاذ القرار وتنفيذه".

وأوضحت "أن نتنياهو عيّن منسقًا لملف الأسرى مقربًا منه للتحكم في المفاوضات". وفق قولها.

وتابعت الصحيفة: "نتنياهو همّش الكابينت بعد انهيار حكومة الوحدة قبل أشهر وشكّل طاقم مشاورات مصغرًا يضم مستشاريه وسكرتيره العسكري وآخرين لا يملكون القدرة على اتخاذ القرار".