فلسطين اليوم

اعترفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء 20-11-2024، بإصابة صاروخ لمبنى بشكل مباشر في مستوطنة كريات شمونة شمال فلسطين المحتلة.

وقالت قناة 12 العبرية: "أصاب صاروخ مبنى بشكل مباشر في كريات شمونه بعد إطلاق رشقة صاروخية من لبنان".

وكانت اعترفت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم الأربعاء 20-11-2024، أن 3 طائرات مسيّرة أُطلقت من لبنان اخترق أجواء الجليل وحيفا في شمال فلسطين المحتلة.

وبحسب مصادر عبرية، فإن "هذا الاختراق استمر ما يقارب نصف ساعة بعد دوي الإنذارات بوجود المسيّرات التي وصلت منطقة الكرمل، فيما والدفاعات الجوية في اعتراضها". وفق قولها.

واعترف الإعلام العبري بقوله: "انفجار طائرتين مسيرتين "تسللتا" من لبنان بالقرب من عكا شمال فلسطين المحتلة". على حد وصفها.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية: "انفجار طائرة بدون طيار داخل قاعدة عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي بالجليل الغربي".









