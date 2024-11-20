مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية الاحتلال

فلسطين اليوم

اقتحم عشرات المستوطنين،صباح اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة، بحماية مُشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت مصادر مقدسية، إن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد من جهة "باب المغاربة"، وتجولوا في باحات الأقصى، وأدّوا طقوسًا تلمودية في الجانب الشرقي من المسجد، قبل أن يُغادروا من جهة "باب السلسلة".

وتشدد شرطة الاحتلال من إجراءاتها العسكرية على أبواب المسجد الأقصى، وتمنع عددًا من المصلين من الدخول.

هذا ويقتحم المستوطنون المسجد الأقصى يوميًا، باستثناء الجمعة والسبت، على الفترتين الصباحية والمسائية في محاولة لتقسيم المسجد الأقصى زمانيا.