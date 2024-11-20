العثور على مجوهرات فريدة في روسيا

فلسطين اليوم

تمكن علماء الآثار من جامعة القرم الفيدرالية ومعهد آثار القرم التابع لأكاديمية العلوم الروسية، من العثور على كنز فريد من المجوهرات الذهبية والفضية تعود إلى القرنين الخامس والسادس الميلادي.

وعثر العلماء على الكنز في مقبرة الماليك ديري بقلعة "مانغوب" المحصنة في جمهورية القرم الروسية، بحسب ما أفاد به المكتب الإعلامي للجامعة.

ويقول فاليري نومينكوعميد كلية التاريخ في جامعة القرم الروسية: "لقد اكتشفنا مقابر في أوقات مختلفة تعود إلى نهاية القرن الرابع والنصف الأول من القرن الخامس وحتى القرن السادس، وكالعادة أعطتنا هذه المدافن هذه الأشياء الفريدة ويبدو أن هذه المقبرة لم تكن مخصصة للعامة، بل للنخبة من سكان منطقة مانغوب وجنوب غرب شبه جزيرة القرم بأكملها في ذلك الوقت، وعلى الرغم من أن هذه المقابر تعرضت للنهب بشكل كبير إلا أن هناك أشياء كثيرة ذات أهمية علمية".

وأشار المكتب الإعلامي في الجامعة إلى أنه ومن بين الأشياء التي عثر عليها العلماء دبابيس وأقراط ذهبية وأزرارأحذية وزخارف ونقوش مطرزة باستخدام رقائق الذهب، وبحسب العلماء فإن هذه الأشياء تشير إلى مدافن الطبقة الأرستقراطية.

وأوضح أرتور نابوكوف، الباحث في معهد آثار القرم التابع لأكاديمية العلوم الروسية، بالقول: "على الأرجح، دفنت النساء الأغنياء في كلا القبوين، حيث تم العثور على المجوهرات. ويتضح ذلك من خلال الحلي الذهبية. كان لدى إحدى الامرأتين حلي من الزخارف، وكان لدى الأخرى أقراط لم يُعثر على مثلها إلا على القليل جداً في شبه جزيرة القرم، ومن المحتمل أن هذه الأقراط كانت مستوردة، وكانت الدبابيس تُصنع في القرم (في شيرسونيسوس أو البوسفور)".

ولاحظ الباحثون أن جميع المجوهرات التي عثر عليها بحالة جيدة، على الرغم من استعادة قرط واحد بالكامل.

وقالت الباحثة سفيتلانا تسابكو من كلية التاريخ في جامعة القرم الروسية، إن "بعض الأقراط مصنوعة من رقائق الذهب مثبتة فيها أحجار كريمة، كما تم اكتشاف دبابيس من الفضة المصبوبة، كانت مغطاة بصفيحة ذهبية مع زخرفة صغيرة في الجزء العلوي مع قطع مثلثة الشكل ومستديرة من الحجر الأحمر قد تكون من العقيق".

وبالإضافة إلى ذلك، عثر العلماء على طبق أحمر مكسور تمكن العلماء من ترميمه بالكامل، كما تم العثور على صفيحة زجاجية حمراء مكسورة من العصور القديمة، وتمكن الخبراء من ترميمها بالكامل تقريبًا.



