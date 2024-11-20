جيش الاحتلال يواصل قصف لبنان لليوم الـ 59

فلسطين اليوم

يدخل العدوان الإسرائيلي على لبنان يومه الـ 59، والاحتلال يواصل قصف أنحاء متفرقة مخلفا عشرات الشهداء والإصابات و دمارا واسعا في الممتلكات.

وصباح اليوم الأربعاء، شن طيران الاحتلال الحربي غارات على بلدات الناقورة ودير قانون رأس العين والجبين والمنصوري وقانا وعيتيت وزبقين في جنوب لبنان.

وأعلن الجيش اللبناني استشهاد أحد عسكرييه متأثراً بجراحه التي أصيب بها نتيجة استهداف الاحتلال آلية للجيش على طريق برج الملوك- القليعة في الجنوب.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بانتشال 3 شهداء من منزل مدمر في بلدة زفتا بقضاء النبطية جنوبي لبنان جراء غارة للاحتلال.

والليلة الماضية، شنّ طيران الاحتلال الحربي، سلسلة غارات على مناطق القنطرة في الصرفند ودبعال وطير دبا، في جنوب لبنان، تزامنًا مع غارات على بلدات معركة ودير عامص.

هذا وأعلنت وكالة الأنباء اللبنانية ارتقاء 11 شهيدا في حصيلة غارات الاحتلال الإسرائيلي على قرى الجنوب والنبطية الليلة الماضية.

وبحسب منظمة اليونيسف، قتل الاحتلال أكثر من 200 طفل، وأصاب 1100 آخرين، في لبنان خلال الشهرين الماضيين.