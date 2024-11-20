12 شهيداً وإصابات بقصف الاحتلال منزلاً بجباليا

فلسطين اليوم

استشهد 12 مواطناً وأُصيب آخرون، اليوم الأربعاء 20-11-2024، خلال قصف الاحتلال الإسرائيلي مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية: "12 شهيدا ومصابون بينهم أطفال ونساء في قصف إسرائيلي على منزل بجباليا البلد شمالي قطاع غزة".

وفي وقتٍ سابق، قال الاسعاف والطوارئ: "تمكنت طواقمنا من انتشال 6 شهداء ونقل 4 إصابات الى مستشفى المعمداني اثر استهداف منزل لعائلة جودة في جباليا البلد شارع غزة القديم".

جدير ذكره أنه دخل العدوان على قطاع غزة يومه 411، مُخلفّا 43,972 شهيداً، غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 104,008 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.