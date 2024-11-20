مستوطنون يعتدون على المواطنين شرق بيت لحم

فلسطين اليوم

اعتدى مستوطنون، اليوم الأربعاء 20-11-2024، على المواطنين في منطقة برية المنيا شرق بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة.

وقال رئيس مجلس قروي المنيا زايد كوازبة: "هاجم المستوطنون الأهالي في منطقة البرية، وحاولوا سرقة بعض المواشي إلا أن المواطنين تصدوا لهم".

وأضاف كوازبة: "المستوطنون هددوا الأهالي بضرورة إخلاء المنطقة خلال عشر أيام".

وتابع: "تعاني المنطقة من هجمات المستعمرين وتهديداتهم منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من تشرين أول/ أكتوبر2023، إذ شق الاحتلال طرق استعمارية لربط البؤر الاستعمارية المقامة على أراضي المنيا وتقوع وكيسان شرق بيت لحم".

ولفت رئيس مجلس قروي المنيا، إلى أن المستعمرين يحاولون فصل التواصل الجغرافي بين برية المنيا وبرية تقوع وفصلهما عن البلدات والقرى الفلسطينية شرق بيت لحم، من خلال إقامة البؤر الاستعمارية، وفرض واقع جديد على الأرض.

وأردف كوازبة: "البرية الشرقية لبيت لحم التي تشمل برية تقوع وبرية المنيا هي مطمع استعماري، خاصة أن مساحتها تقدر بآلاف الدونمات التي تمتد حدودها إلى البحر الميت".

وناشد، المؤسسات الحقوقية للتدخل لحماية المواطنين من هجمات المستعمرين وما يترتب عليها من تخريب للممتلكات.