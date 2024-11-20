قوات الاحتلال يواصل عدوانه على جنين ومخيمها لليوم الـ 2

فلسطين اليوم

لليوم الثاني على التوالي، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على مدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية المحتلة.

وفجر اليوم الأربعاء، دهمت قوات الاحتلال المنازل في جنين ومخيمها واعتقلت عددا من المواطنين بينهم سيدة، فيما أجرت تحقيقات ميدانية مع عدد آخر، داخل منازلهم.

ودفع جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية ترافقها جرافات إلى مدينة جنين وأطراف مخيمها، فيما تتواصل المواجهات العنيفة في الحي الشرقي، وأحياء من المخيم.

ودمرت جرافات الاحتلال خطوط الكهرباء، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن مدينة جنين منذ فجر اليوم.

وحول جنود الاحتلال بعض المنازل في مخيم جنين إلى ثكنات عسكرية، خاصة في حارتي عبد الله عزام وجورة الذهب، مع استمرار تحليق الطائرات المسيرة.

كما دمرت قوات الاحتلال أجزاءً من ملعب البلدية في الحارة الشرقية من مدينة جنين، فضلا عن تجريف شارع المدارس بشكل كامل.

ويوم أمس أعلنت مديرية تربية جنين، تعليق دوام المدارس الحكومية والخاصة وتحويلة إلى إلكتروني في مدينة جنين ومخيمها، بسبب استمرار العدوان.

وارتفع عدد الشهداء منذ أمس الثلاثاء إلى خمسة، وهم: رامي الحويطي، وفراس الجاسر، ورائد عبد الرحمن صادق حنايشة، وأنور نضال توفيق سباعنة، وعدنان سليمان طزازعة، فيما أصيب 9 آخرين بالرصاص الحي، وبشظايا قذيفة أطلقتها مسيرة تابعة للاحتلال.