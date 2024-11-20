أسعار العملات
دولار أمريكي3.74
يورو3.97
جنيه مصري0.08
دينار أردني5.28
جنيه إسترليني4.75
آخر تحديث لتوزيع أهالي قطاع غزة
نشر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية " OCHA "، اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024، آخر تقديرات توزيع المواطنين في قطاع غزة خلال في شهر نوفمبر 2024.
إليكم آخر تحديث وفق " OCHA :" لتوزيع أهالي قطاع غزة.
السكان المتواجدين في محافظة شمال غزة (65,000-75,000) شخص.
السكان المتواجدين في محافظة غزة (370,000-340,000) شخص.
السكان المتواجدين في المحافظة الوسطى (749,850) شخصاً.
السكان المتواجدين في محافظة خان يونس (915,850) شخصاً.
السكان المتواجدين في محافظة رفح (44,200) شخص.