آخر تحديث لتوزيع أهالي قطاع غزة

فلسطين اليوم

نشر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية " OCHA "، اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024، آخر تقديرات توزيع المواطنين في قطاع غزة خلال في شهر نوفمبر 2024.

إليكم آخر تحديث وفق " OCHA :" لتوزيع أهالي قطاع غزة.

السكان المتواجدين في محافظة شمال غزة (65,000-75,000) شخص.

السكان المتواجدين في محافظة غزة (370,000-340,000) شخص.

السكان المتواجدين في المحافظة الوسطى (749,850) شخصاً.

السكان المتواجدين في محافظة خان يونس (915,850) شخصاً.

السكان المتواجدين في محافظة رفح (44,200) شخص.