تفاصيل مقتل جندي إسرائيلي بالمعارك شمال القطاع

فلسطين اليوم

اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء 20-11-2024، بمقتل جندي "إسرائيلي" خلال المعارك الدائرة مع المقاومة في شمال قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "مقتل جندي إسرائيلي من لواء كفير وإصابة آخر بجروح خطيرة خلال معركة شمال قطاع غزة".

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية: "قُتل جندي إسرائيلي من لواء كفير وأُصيب معه قائد الكتيبة 90 بجروح خطيرة خلال اشتباك من مسافة قريبة مع مسلحين فلسطينيين في ضواحي جباليا". بحسب زعمها.

وفي التفاصيل، قال مراسل القناة 14 العبرية، هليل بيتون روزين: "تفاصيل المعركة التي وقعت في شمال قطاع غزة: اشتباك مسلح وقع يوم أمس داخل أحد المباني في بيت لاهيا".

وأضاف بيتون: "أسفر الاشتباك عن مقتل جندي من لواء كفير وإصابة قائد الكتيبة 90 بجروح خطيرة وعدد آخر من الإصابات بجروح متفاوتة". على حد زعمه.

وتابع مراسل القناة العبرية: "بعد الحادث الخطير في بيت لاهيا، قام الجيش الإسرائيلي بتدمير المبنى الذي وقع فيه الحادث". وفق قوله.



