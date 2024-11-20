غوارديولا يحسم مستقبله مع مانشستر سيتي!

فلسطين اليوم

حسم المدرب الإسباني بيب غوارديولا مستقبله مع فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، في ظل الجدل المتواصل بشأن رحيله صيف عام 2025، من عدمه.

ووفقا صحيفة "أتلتيك"، فإن غوارديولا أنهى الشائعات المحيطة بمستقبله باتخاذ قرار حاسم.

وأفادت بأن المان سيتي توصل لاتفاق مع مدربه المخضرم، يقضي بتوقيعه على عقد جديد لمدة عام، مع خيار التمديد لموسم إضافي.

وبحسب التقرير، فإن الإعلان عن توقيع صاحب الـ53 عاماً على العقد الجديد سيكون خلال أيام معدودة.

وتأتي هذه الخطوة بعدما ارتبط مدرب برشلونة وبايرن ميونخ السابق، بتولي تدريب إنجلترا أو البرازيل مستقبلا.

وتولى غوارديولا مهمة تدريب مانشستر سيتي في صيف 2016، إذ قاد الفريق لتحقيق 18 بطولة رسمية، من بينها 6 ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ"، وأول لقب في تاريخ النادي بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وينتهي عقد غوارديولا الحالي مع السيتي بانقضاء الموسم الجاري.