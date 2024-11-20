سلطات الاحتلال تهدم منزلا في مخيم شعفاط

فلسطين اليوم

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء منزلا في مخيم شعفاط بالقدس المحتلة.

واقتحمت قوة كبيرة من شرطة الاحتلال برفقة آليات تتبع لبلدية الاحتلال بالقدس، حي راس خميس بمخيم شعفاط شمال شرق المدينة، و هدمت منزلا يعود لعائلة زاهدة.

وبلغ عدد عمليات الهدم في محافظة القدس خلال شهر تشرين الأول الماضي 15عملية هدم وتجريف، منها ٩ عمليات هدم ذاتي قسري، و4 عمليات هدم نفذتها آليات الاحتلال، فضلا عن عمليتيّ تجريف، ووفقًا لمعطيات رسمية من محافظة القدس.