3 أسرى يدخلون أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

فلسطين اليوم

دخل ثلاثة أسرى من الضفة الفلسطينية المحتلة محكومون بالمؤبد اليوم 20 من نوفمبر 2024، أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال، وهم:

الأسير سالم محمد سالم بواقنة (45 عامًا) من مدينة طولكرم المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2004، وأمضى 20 عامًا في السجون.

من مدينة قلقيلية/ الأسير عبد الله عبد اللطيف علي برهم (38 عامًا) من مدينة قلقيلية المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة إضافة إلى سبع سنوات ومعتقل منذ عام 2007، وأمضى 17 عامًا في سجون الاحتلال.

والأسير ظافر أحمد عمر برهم (39 عاما)، محكوم بالسّجن المؤبد وثلاثة أعوام، ومعتقل منذ عام 2007م، وأمضى 17 عاما في سجون الاحتلال.

المصدر: "إذاعة صوت الأسرى".