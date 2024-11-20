صعود الذهب في الأردن اليوم الأربعاء 20-11-2024

فلسطين اليوم

صعود الذهب في الأردن اليوم الأربعاء 20-11-2024، عاود سعر الذهب الارتفاع مجددًا بعد سلسلة من الانخفاض ضربت المعدن الأصفر، ليسجل سعر الذهب في الأردن ارتفاعًا كبيرًا على صعيد جميع الأعيرة.

ويبحث الكثير من المتابعين عن أسعار الذهب في الأردن عبر محركات البحث العالمية كجوجل؛ كونه ملاذ آمن لحفظ الأموال للكثير من الناس، ولهذا قررنا في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية تقديم هذا المقال بعنوان: صعود الذهب في الأردن اليوم الأربعاء 20-11-2024

صعود الذهب في الأردن اليوم الأربعاء 20-11-2024

سعر الذهب بالأردن اليوم

ونورد لكم فيما يلي أسعار الذهب في الأردن بكافة عياراتها المتداولة في الأسواق المحلية مقابل الدينار الأردني، وجاءت كما يلي:

سعر الذهب عيار 24 اليوم

بلغ سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 الآن في الأردن نحو 61.4 دينار أردني للبيع، و59 دينار أردني للشراء.

سعر الذهب عيار 21 الآن

وسجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 الآن بالأردن، نحو 53.4 دينار أردني للبيع، و51.3 دينار أردني للشراء.

صعود الذهب في الأردن اليوم الأربعاء 20-11-2024

سعر الذهب عيار 18 الآن

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء نحو 47.4 دينار أردني للبيع، و43.9 دينار أردني للشراء.