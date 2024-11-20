هل تُطبق "إسرائيل" حكماً عسكرياً في غزة؟

فلسطين اليوم

تُخطط حكومة الاحتلال الإسرائيلي لتوسيع المحاور التي يسيطر عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي، من أجل التمهيد لإقامة حكم عسكري في قطاع غزة لفترة غير محددة من الزمن.

وقال الصحفي في "يديعوت أحرونوت"، إليشع بن كيمون، إن جيش الاحتلال يقوم بتوسيع سيطرته على قطاع غزة، وتوسيع المحاور التي يسيطر عليها، وإنشاء ما يشبه "المواقع العسكرية"، كل هذا في طريق الاستيلاء على مساحة واسعة وتطبيق الحكم العسكري عملياً في قطاع غزة.

وأوضح بن كيمون، أنه في الأيام الأخيرة جرت مناقشات حيّة حول هذه القضية بين مختلف الأطراف، بما في ذلك وزير الحرب الجديد "يسرائيل كاتس"، وكبار أعضاء "المؤسسة الأمنية" ووزراء كبار آخرين، من أجل تعزيز هذه السياسة.

وأضاف الصحفي الإسرائيلي، أنه بعد إقالة وزير الحرب يوآف غالانت، وفي ظل الإدارة الأميركية الجديدة، تعمل "إسرائيل" على تثبيت الوقائع على الأرض والسيطرة الفعلية على القطاع، لكن من دون قرار سياسي قد يترتب عليه عواقب قانونية كثيرة وثقلها في الوقت نفسه، وهذا يتوافق مع خطط المستوطنين للاستيطان في شمال القطاع.

وتابع: "بحسب مصادر مطلعة على التفاصيل، فإن بعض المسؤولين في القيادة الجنوبية يدفعون نحو تطبيق الحكم العسكري في غزة، ويقيمون حواراً مع المستوى السياسي حول هذا الموضوع".

وفي وقت سابق، ألمح وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، إلى أن حكومته تخطط لإقامة حكم عسكري في قطاع غزة لفترة غير محددة من الزمن.