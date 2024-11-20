الاحتلال يرتكب مجزرة بجباليا ويستهدف الدفاع المدني جنوب غزة

فلسطين اليوم

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ 411، مرتكبا مزيدا من المجازر الدموية ومخلفا عشرات الشهداء والإصابات و دمارا واسعا في الممتلكات في سلسلة غارات جوية وقصف مدفعي متواصل على مناطق متفرقة.

وفجر اليوم الأربعاء، استشهد 12 فلسطينياً في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في جباليا شمال قطاع غزة.

وأكدت مصادر طبية استشهاد ما لا يقل عن 12 مواطناً وفقدان آخرين ،ووقوع إصابات، في قصف طائرات الاحتلال الحربية منزلاً لعائلة جودة في شارع غزة القديم بجباليا البلد شمال قطاع غزة.

وأعلن الدفاع المدني استشهاد رجل الإنقاذ علي عمر وإصابة عدد آخر من عناصره بقصف استهدفهم أثناء انتشالهم شهداء وجرحى من منزل تعرض للقصف في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

وأكد الناطق باسم الدفاع المدني في غزة ، محمود بصل، أن طائرات الاحتلال قصفت بشكل مباشر الطواقم أثناء محاولتهم انتشال الشهداء، والإصابات من تحت أنقاض منزل تم قصفه في حي الصبرة.

وشن طيران الاحتلال، فجر اليوم، غارات جوية عنيفة على بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

كما شن غارة على مدينة غزة، فيما استهدفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية لمدينة بيت حانون شمال قطاع غزة.

ويواصل الاحتلال عدوانه على شمال القطاع، مخلفًا أكثر من 2000 شهيد و6 آلاف جريح، لليوم الـ 46 على التوالي.

ولليوم الـ 29 على التوالي، ما يزال الدفاع المدني معطلا قسرا في كل مناطق شمال قطاع غزة بفعل الاستهداف "الإسرائيلي" المستمر.

وارتفعت حصيلة العدوان على قطاع غزة إلى 43972 شهيدا و104 آلاف و8 مصابين، منذ الـ 7 من أكتوبر 2023.