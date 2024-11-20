فلسطين اليوم

اعترفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء 20-11-2024، أن 3 طائرات مسيّرة أُطلقت من لبنان اخترق أجواء الجليل وحيفا في شمال فلسطين المحتلة.

وبحسب مصادر عبرية، فإن "هذا الاختراق استمر ما يقارب نصف ساعة بعد دوي الإنذارات بوجود المسيّرات التي وصلت منطقة الكرمل، فيما والدفاعات الجوية في اعتراضها". وفق قولها.

واعترف الإعلام العبري بقوله: "انفجار طائرتين مسيرتين "تسللتا" من لبنان بالقرب من عكا شمال فلسطين المحتلة". على حد وصفها.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية: "انفجار طائرة بدون طيار داخل قاعدة عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي بالجليل الغربي".

ومن جانبه، اعترف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بقوله: "رصدنا تسلل 3 مسيرات أطلقت من لبنان تسببت في تفعيل الإنذارات بخليج حيفا والجليل".

وقالت المصادر العبرية: "عبور مسيرات انقضاضية باتجاه شمال فلسطين المحتلة ودوي انفجار في منطقة الكرمل شرقي منطقة عتليت".

ومن ناحيتها، قالت القناة 12 العبرية: "الجيش الإسرائيلي يقدر أن عدة مسيرات أطلقت من لبنان واخترقت المجال الجوي لـ"إسرائيل". وفق قولها.