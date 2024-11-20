الطقس: أجواء باردة اليوم الأربعاء.. هل تسقط أمطار؟

فلسطين اليوم

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم الأربعاء 20-11-2024، أن يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، ويكون الجو غائمًا جزئيا وباردًا نسبيا في المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق.

كما توقعت الأرصاد الجوية أن "تسقط أمطار متفرقة بين الحين والأخر فوق بعض المناطق، وفي ساعات المساء والليل تضعف فرصة الهطول وتميل الأجواء الى الاستقرار، والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

في المساء والليل:

يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً خاصة فوق المناطق الجبلية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الخميس 21-11-2024:

يكون الجو غائماً جزئياً وباردًا نسبيًا فوق المناطق الجبلية، ويطرأ ارتقاع على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون الرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.