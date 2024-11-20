الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية

فلسطين اليوم

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، أنحاء متفرقة بالضفة الغربية ،وشنت حملة مداهمات واعتقالات.

ففي الخليل، دهمت قوة من جنود الإحتلال قرية الطبقة غرب مدينة دورا، واعتقلت المواطن رائد حمدان، بعد تفتيش منزله والعبث بمحتوياته.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشابين أحمد النجار وأسيد الترتوري بعد مداهمة منزليهما في مخيم الفوار جنوب الخليل.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة حلحول، شمال الخليل، ودهمت منزل الشيخ أكرم أبو عيهور وفتشته وعبثت بمحتوياته.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد الأزهري، بعد مداهمة منزله في حي أم الشرايط.

كما اعتقلت الشاب أسامة الشني من منزله في مخيم الجلزون شمال المدينة.

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال شابًا من بلدة دير الغصون شمال المدينة.

وطالت اعتقالات الاحتلال المواطن معتز حمدان الكعبي من قرية عوريف جنوب غرب نابلس، كما دهمت قوات الاحتلال منازل كل من علي وسعد ناجح شريف الصفدي.